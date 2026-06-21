FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会が開催され、日本代表が熱戦を繰り広げている。試合はテレビや配信サービスで見ることができ、本田圭佑など大物サッカー選手たちが解説を務め話題だ。 そんな中、評価を高めているのが、元日本代表FWの柿谷曜一朗である。柿谷は、NHKで中継された日本代表のオランダ戦でピッチリポーターを務め、解説の本田とのコンビネーションが良いとSNSで話題を