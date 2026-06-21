◇W杯北中米大会1次リーグF組チュニジアー日本（2026年6月21日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第2戦が20日（日本時間21日）にメキシコ・モンテレイで行われ、チュニジア（FIFAランク45位）は日本（同18位）と対戦した。白シャツの魔術師と呼ばれる指揮官は、“トレードマーク”ともいえる白シャツで登場。大敗したスウェーデン戦からスタメンを3人変更し、初陣に臨んだ。前半4分、日本に