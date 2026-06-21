プロサッカー選手・堂安律が6月21日、日本テレビ系列で全国放送されるサッカー中継内での求人サイト「Indeed（インディード）」の新しいテレビCMで兄の堂安憂と初共演する。【写真】チームメイトがケーキでお祝い！誕生日ケーキを手に笑顔を見せる堂安律同CMは、2026年4月から放送中のテレビCM「堂安律は、ひとりじゃない。」シリーズの新篇として、世界を舞台に活躍する律を最も近くで見守り続けてきた兄・憂さんにフォーカス