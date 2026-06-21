元SKE48須田亜香里（34）が21日、都内でフォトブック「アカリノアルヒ」（G−STYLE）発売記念イベントを開催した。海外の景色を背景に、実際に旅をしているように撮影したフォトブック。「写真集を出すと『過去最大露出に挑戦』みたいになるけど、今回は過去最大非露出。布を減らすことだけが人を引きつける技術じゃないということに気づけました」と語った。イベントはサッカーW杯北中米大会の日本−チュニジアが行われている時間