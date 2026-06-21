「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）中継する日本テレビで解説を務める元日本代表の本田圭佑（４０）が試合開始早々から言葉に熱が帯びた。前半４分に鎌田が２試合連続のゴール。本田は「来たんちゃう？」と日本が攻勢に転じるとゴールを予感し、得点が決まった瞬間に「イエス！」と叫んだ。鎌田のゴールが映像で再生されると「うま！左足でピョンやて」と驚嘆した。