お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でタレントの奥森皐月（22）と交際中に週刊誌に写真を撮られた状況を振り返った。岩井は人生最高においしかったものとして東京・吉祥寺にある焼き鳥店のとり皮を紹介した。その店を訪れたきっかけについては「僕が結婚前に妻と文春に撮られたところなんですね」とぶっちゃけて笑わせた。岩井は3年前、当時19