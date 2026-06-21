古事記で「この世」と「あの世」の境目として描かれる松江市東出雲町揖屋の黄泉比良坂で21日、亡くなった大切な人への手紙を奉納し、火にくべる「たき上げ」が行われた。この1年間に集まった「天国への手紙」は約8千通。訪れた約70人が立ち上る煙を見つめ、手を合わせた。毎年6月に行われ今年で10回目。現地に設けられた専用ポストの他、郵送でも受け付けている。母を亡くした北九州市小倉北区の渡辺美恵さん（67）はたき上