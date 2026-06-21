元SKE48須田亜香里（34）が21日、都内でフォトブック「アカリノアルヒ」（G−STYLE）発売記念イベントを開催した。海外の景色を背景に、実際に旅をしているように撮影したフォトブック。ニュージーランド・クライストチャーチを中心に写真を行った。候補地はフランスとニュージーランドで迷ったといい、「究極の選択すぎて悩んだけど、あみだくじで決めました」と笑いを誘った。ファッションやメイクを最大限楽しんだ写真集で「写