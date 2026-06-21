■FIFAワールドカップ2026グループF日本−チュニジア（日本時間21日、メキシコ・モンテレイスタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク17位）は、チュニジア代表（同54位）と対戦した。前半4分、中村敬斗（25）のクロスを鎌田大地（29）が合わせて2試合連続ゴール決め、日本が先制した。日本のスタメンはGKに鈴木彩艶（23）。DFには初先発の板