SixTONES高地優吾（32）が21日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。立憲民主党の古賀千景参院議員の自衛隊をめぐる発言に言及した。古賀氏は15日の参院決算委員会で、「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」と発言。直後に発言を撤回したが、小泉進次郎防衛相から抗議を受けるなど与野党から批判が出ている。高地は「一時の感情で発してしまった言葉ってい