「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦。開始４分に鎌田大地の２戦連続ゴールで先制に成功した。開始４分での得点はＷ杯日本最速。中村が左サイドを切り込んで中央へクロス。ゴール前の混戦の中、鎌田が左足で合わせてゴールに流し込んだ。初戦でボランチだった鎌田を、シャドーポジションに上げた森保監督の采配が的中