歌手で女優の小柳ルミ子（73）が21日、自身のブログを更新。ワールドカップ（W杯）北中米大会の日本−チュニジア戦を前に、心境をつづった。小柳は「間もなく日本代表vs.チュニジア戦です」と書き出し「勝ち点3は必須！！それも大量得点で非常に難しい試合になると思うけど頑張れニッポン！！」とエールを送った。続けて「とにかく早い時間に先制点が欲しい！！0−0が続き時間が無くなって来ると焦りが出て来るのは日本