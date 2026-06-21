ダイソーで見つけたシンプルなトラベルグッズは、ぱっと見では貴重品が入っているように見えないデザインが特徴。派手な機能はありませんが、必要なものをひとまとめにしやすく、移動中の出し入れもスムーズ。できるだけ荷物を増やしたくない人や、目立たず持ち歩きたい人にもぴったりなアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パスポートケース（ネイビー）価格：￥110（税込）サイズ（約）：12cm×16.5cm販売シ