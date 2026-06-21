元美容部員のIkueです。「目を大きく見せたいのに、なんだか逆に小さく見える…」「昔と同じアイメイクをしているのに、なんだかしっくりこない」そんな風に感じたことはありませんか？実はその原因、“目を大きく見せよう”としてやっているアイメイクにあるかもしれません。特に40代は、まぶたの印象や目元の影が少しずつ変わるため、若い頃と同じメイクでは逆効果になることもあります。でも大丈夫！アイメイクは少し見直すだけ