ダイソーでソフトパックティッシュがそのまま入るショルダーバッグを発見！バッグの中を探さず、ティッシュをサッと取り出せて便利です！ポケットが2つ付いており小物の収納も可能。さらに2種類のストラップ付きで、シーンに合わせて使い分けられて優秀です！メインバッグの収納スペースの拡張にもぴったりですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ティッシュがそのまま入るショルダーバッグ（縦型）価格：￥330（税込）