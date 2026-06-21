ダイソーの『キーホルダー（水鉄砲2）』は、メタリックシルバーの拳銃型ミニチュアなのに、引き金を引くと本物さながらの勢いで水が発射される本格仕様。200円（税込220円）でバッグチャームと水鉄砲遊びの二刀流が叶う、100均で見つけたユニークな優秀アイテムを実際にレビュー♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーホルダー（水鉄砲2）価格：￥220（税込）材質：本体 ポリスチレン対象年齢：6才以上販売ショップ