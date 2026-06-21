全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町のレコードコンビニ『ヤマザキショップ上総屋店』です。海外からも人を呼ぶ、レコードコンビニもまた、知る人ぞ知る通称『レコードコンビニ』をご存じだろうか？酒屋からコンビニへ、浜町で百余年を紡ぐ一家の三代目・進藤康隆さんは、なんと現役のDJ。日用品の隣にはアナログ盤が並び、時には進藤さん自らがレコードを回して盛り