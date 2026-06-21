最高のスタートだ。森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。開始わずか４分で先制に成功した。守護神の鈴木彩艶から細かくパスを繋ぎ、最終的には中村敬斗のアシストで鎌田大地が、上手く左足のヒールで合わせ、２試合連続ゴールを挙げた。 解説の本田圭佑はこの日もテンション高く、絶口調。鎌田の鮮烈オシャレ弾を巡り、「左足