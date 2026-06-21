お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが21日に自身のアメブロを更新。売り切れが続き入手困難だったというミスタードーナツの人気商品『もっちゅりん』を堪能したことを報告した。この日、まさみさんは「お店行く度に毎回、売り切れ 朝から並んでみたら目の前で売り切れ、、、」と、何度も購入に失敗していたことを告白。しかし「ママ友が朝から1時間も並んでGETしてきてくれたのー」と、友人のおかげでようやく手に