森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦している。森保ジャパンは４分、先制点を奪う。左サイドを突破した中村敬斗の折り返しに鎌田大地が反応。上手くヒールで合わせてネットを揺らした。 幸先良くリードを奪った。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】中村→鎌田の連係で鮮やかな先制弾！