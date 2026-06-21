鎌田大地が2戦連続ゴールを決めた(C)Getty Imagesサッカー日本代表（FIFAランク18位）は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ1次リーグF組の第2戦でチュニジア代表（同45位）と対戦。日本は前半、開始4分で鎌田大地が2戦連発となるゴールを決めて先制した。【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーンSNS上のファンからは「日本先制したのはや」「早くない？」「ちょっと目を離してたら！」「鎌田大地