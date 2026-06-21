歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月21日、自身のInstagramを更新。長女・麗禾さんと長男・勸玄さんがお墓参りをする姿を公開しました。【写真】市川團十郎長女＆長男のお墓参り「明日は麻央の祥月命日です」團十郎さんは「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました、行ってくれたみたい、明日は麻央の祥月命日です」とつづり、3枚の写真を投稿。お墓参りに行けない團十郎さんの代わりに、長女・麗禾さんと長男・勸玄さ