◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月21日京セラドーム）アニメ「ダイヤのA」とのスペシャルコラボイベントが開催され、試合前には「ダイヤのAactII−SecondSeason−」の主人公・沢村栄純役の逢坂良太、小湊春市役の花江夏樹、金丸信二役の松岡禎丞、瀬戸拓馬役の山下大輝がセレモニアルピッチを行った。4人並んで投じ、見事なノーバウンド投球を披露した逢坂は「すごいネイティブな英語で“プレイボール！”