◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日(21日、東京ドーム)1勝1敗で迎えたカード3戦目。両チームのスタメンが発表されました。巨人では、前日ベンチ外となっていたキャベッジ選手が戦列に復帰。「7番・センター」での起用となりました。また前日には岸田行倫選手が1軍戦初のファースト起用となっていましたが、この日は大城卓三選手がファーストを担当。岸田選手がスタメンマスクをかぶり、井上温大投手とバッテリーを組みます。▽対する