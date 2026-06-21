◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。前半10分にDF冨安健洋（アヤックス）のシュートがラインを割って、入ったように見えたがノーゴール判定となった。前半4分に先制に成功した森保ジャパン。同10分にDF冨安がゴール前で合わせるが、相手GKダーメンがゴールライ