関西で暮らす在日コリアンに関する話題や生活情報、日韓の文化・交流などについて発信するインターネットメディア「関西コリアンタイムズ」（ＫＫＴ、大阪市中央区）が５月、発足した。発行人で編集長の白葰晶（ベクスジョン）さん（４４）は「生の声を聞き、発信することで、日韓の交流や相互理解につなげたい」と意気込んでいる。（福永正樹）ＫＫＴは、在日コリアンや日韓の若者らを対象にした記事をインターネット上