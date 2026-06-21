「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、チュニジア代表−日本代表」（２０日、モンテレイ）日本がチュニジアとの第２戦に臨む日本時間２１日、試合開始１時間前の渋谷は早くも人であふれかえり、お祭りムードが漂った。周辺には日本のユニホームを着用するサポーターも多数。チュニジアサポーターと見られる人と交流して声をかけあう姿も見られた。交差点周辺には警察車両も複数配置された。厳戒態勢での警備が敷かれることが予想さ