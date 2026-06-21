見るに堪えない大惨敗だ。ナ・リーグ東地区最下位に沈んでいるメッツは２０日（日本時間２１日）の敵地フィリーズ戦に３―１５で大敗。先発のペラルタが３回途中１０失点でＫＯされ、相手の大砲・シュワバーには３本塁打を浴びせられた挙げ句、主砲・ハーパーにはサイクル安打を献上する歴史的敗戦を喫した。この屈辱にメッツファンは大激怒。米メディア「クラッチ・ポインツ」は「メッツはフィリーズ戦でのひどいプレーで多く