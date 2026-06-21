サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、米国・ヒューストン）でスウェーデンはオランダに１―５で大敗。通算成績は１勝１敗となったものの、自国内からは前向きな声が上がっている。前半から２点のリードを許すと、後半も流れをつかめずに黒星を喫した。それでも、スウェーデン紙「ダーゲンス・ニュヘテル」によると、主将のビクトル・リンデロフ（アストンビラ）は「１―５という結果は望ましい