韓国のお笑いの伝説、コメディアンのナム・チョルさんがこの世を去ってからすでに13年が経った。去る2013年6月21日、ナム・チョルさんは持病の糖尿病と高血圧の合併症による腎不全でこの世を去った。享年79歳。【写真】「針を誤って…」カンボジアの病院で突如死亡の韓国芸人彼は、健康状態が急激に悪化して入院後、1カ月で家族の元を去り、韓国放送コメディアン協会は、「ナム・チョルさんが21日午前にこの世を去った。葬儀場はソ