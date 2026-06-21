【モデルプレス＝2026/06/21】俳優の秋野暢子が6月20日、自身のInstagramを更新。豪華な朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「朝から元気出そう」残り物の手羽元＆ナゲット並ぶ豪華朝食◆秋野暢子、夕べの残り物で豪華な朝食秋野は「おはようございます。タべ、晩ごはん作り過ぎでした…朝ごはんは全部残り物になちゃいました…」とつづり、食卓に並んだ朝食の写真を投稿。昨晩作った手羽元煮込みや新玉ねぎ