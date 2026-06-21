【モデルプレス＝2026/06/21】モデルの長谷川理恵が6月20日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】52歳ママモデル「栄養満点で見た目もオシャレ」息子にも好評のフランス風サラダ◆長谷川理恵、ハーブを使ったクスクスタブレ長谷川は「畑のハーブをたっぷり使ってクスクスタブレを作りました」とつづり、手作り料理の写真などを複数枚投稿。デュラム小麦の粗挽き粉を水で混ぜたパスタであるクスク