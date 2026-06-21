◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第２戦日本―チュニジア（２０日・モンテレイ競技場）８大会連続８度目の本大会出場となる森保ジャパン（勝ち点１）は、第２戦でチュニジア（同０）と対戦する。勝てば１次リーグ突破に大きく前進する一戦となる。＊＊＊チュニジア代表を率いるのはフランス人のルナール氏。第１戦スウェーデン戦での１―５での大敗を経て、電撃就任した。日本戦には４日間の練習で挑んだ。愛称は「白シャ