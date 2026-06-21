◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２１日・神宮）広島の坂倉将吾捕手が、スタメンから外れた。４２試合連続で４番を務めてきた。ベンチスタートは４月２６日の阪神戦（甲子園）以来。直近２試合は無安打だが、１４試合連続出塁中。試合前は普段通りに全体練習に参加した。ヤクルトの先発・高橋奎二投手とは今季初対戦。坂倉は２３年に１本塁打と二塁打２本で６打数３安打。２４年は１８打数３安打で打率１割６分７厘と苦