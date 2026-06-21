◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。開始４分の鎌田大地の左足ヒールでの先制ゴールに「鎌田さ〜ん！」と絶叫の本田。「うまくはめてきた。スーパーや！中を切られてるのに、中村敬斗さん、うまい！鎌田さん、うまっ！左足