◆パ・リーグオリックス―西武（２１日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手が通算１５００投球回を達成した。ＮＰＢ１８６人目。同じ１９９１年生まれの杉本から記念ボードを渡された。初登板は広島時代の１４年３月２９日の中日戦（ナゴヤドーム）。この日が２９８試合目の登板だった。２４年オフにＦＡでオリックスへ移籍。在籍１年目だった昨年は先発の軸として１１勝を挙げた。今季もエース・宮城や山下が不在