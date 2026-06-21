◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。試合前の国歌斉唱では、テンポの速い「君が代」にネットが話題に。Ｘでは「随分テンポの速い君が代だな」「アップテンポな君が代」「国際大会あるある」と、違和感を口にする声が上がった。森保一監督は目を潤ませ、自身２度目となるＷ杯の第２戦