ナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」から、数量限定の「フィグコレクション」が登場します。上品で色っぽい中毒性のあるフィグ（いちじく）の香りをテーマに、シャンプー、トリートメント、ヘアマスクの全6種を展開。夏の紫外線や乾燥ダメージをケアしながら、一日の終わりに心と髪をやさしく包み込む特別なヘアケアシリーズです。香水のように移り変わる香りとともに、贅