東京4R・新馬戦（1400メートル）は1番人気のタクティシアン（牡＝森一、父サリオス）が逃げ粘るミエルモーサ（2着）を差し切った。サリオスで20年毎日王冠を優勝したルメールは「加速が速い。重い馬場でもサリオスの子らしい速い脚を使ってくれた」と評価。調教助手時代に父を担当した森一師は「産駒でも勝てたのは格別の喜びです。体形ばかりか、スピードや瞬発力も父譲り。本質的にはマイルより少し短めのほうが良さそうです