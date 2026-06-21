お笑いタレントの山田花子が20日、自身のアメブロを更新。次男に手作りのオムライスを振る舞った際の“ツンデレ”なリアクションを明かした。【映像】山田花子、次男が絶賛した手作りごはん山田は「今日の晩ごはんはロナウドちゃんだけだったので、大好きなオムライス作ってあげたよ」と述べ、「ロナウドちゃん」と呼ぶ次男の大好物を作ったことを報告。「母からのハート」と愛情を込めてケチャップでハートを描いたものの、次