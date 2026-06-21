「高松宮記念杯・Ｇ１」（２１日、岸和田）第３Ｒで先頭誘導員が落車するアクシデントがあった。先頭誘導員は選手の前で一定のペースで走り、勝負どころのスピードを上げ始めると同時に退避するのがルール。岸和田バンクは１周４００メートル走路のため、通常は残り２周（赤板）あたりで退避することになる。このレースでも赤板で退避したが、１センターで態勢を崩して落車。幸い完全に退避していたため、その後のレースに影