おいしい食事は人生の楽しみのひとつ。自分の歯で噛むことは、健康にもつながります。いつまでも歯を守るために、口腔内を清潔に保つセルフケアが重要です（イラスト：末続あけみ取材・文・構成：島田ゆかり）あなたは大丈夫？「歯周病セルフチェックシート」* * * * * * *口腔内細菌は全身の臓器に影響する長寿になるほど、多くの人が望むのは「一生涯自分の歯でおいしく食べる」ことではないでしょうか。1989（平成元）年に始