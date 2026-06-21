新型キックスのライバル!? 高コスパの最安モデルって？2026年6月はコンパクトSUV市場が大きく動いています。6月17日には日産が新型「キックス」を発表し、自動車ファンや購入検討者の間で大きな話題となっています。新型キックスは先進的なデザインや電動化技術の進化が話題となっていますが、一方でサイズや価格帯が近いライバル車にも関心が集まっています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ最新「コンパク