＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番までを終えて、18歳ルーキーの吉〓マーナがイ・ミニョン（韓国）と並び、トータル13アンダー・首位でホールアウトしている。【写真】きょうは純白ウェアの政田夢乃さん同じく首位タイの大出瑞月は最終18番パー5をプレー中。1打差4位に政田夢乃、2打差5位タイ