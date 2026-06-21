【ロサンゼルス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場しているイランのガレノイ監督は20日、政治的緊張関係にある米国への移動制限が緩和されたことを明らかにした。拠点とするメキシコのティフアナから試合前日の入国を強いられてきたが、26日のシアトルでの1次リーグG組第3戦、エジプト戦は2日前の現地入りが認められたという。21日の第2戦、ベルギー戦に向けた記者会見で言及した。ガレノイ監督は「