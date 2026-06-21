◇第33回大学野球関西オールスタ5リーグ対抗戦敗者復活京滋大学2―4関西学生（2026年6月21日わかさスタジアム京都）大学野球の関西オールスタ5リーグ対抗戦は21日に敗者復活が行われ、京滋大学は関西学生に2―4で敗れて5位に終わった。佛教大の最速152キロ右腕でプロ注目の野村亮輔（4年）は、2―3の9回に救援。2安打を許して1回1失点に終わった。「秋に向けて時間がない。練習から追い込んでいる中で疲労もある中の登