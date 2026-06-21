地中海で先月、沈没船に絡みついた廃棄物の漁網を片付けていたダイバーがホホジロザメを目撃した/Derk Remmers/Ghost Diving/Healthy Seas（CNN）ダイバーのダーク・レマース氏は、地中海の海面下132フィート（約40メートル）を超える場所で、放棄され沈没船に絡みついた漁網を撤去していた際、多くの人にとって悪夢のような出来事に遭遇した。シチリア島の白い砂浜とチュニジアの雄大な海岸線の間の海域でボランティア活動をして