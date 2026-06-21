【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが6月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのタイトミニワンピース姿を披露した。【写真】31歳美人アナ「手脚が長くて美しい」“超ミニ”ワンピで美脚スラリ◆瀧山あかねアナ、美脚際立つタイトミニワンピ姿公開瀧山アナは「生放送行ってきます 今日もメイクさんが沢山撮ってくださいました」とコメントし、生放送前のショットを公開。デニム生地のノースリーブの