【モデルプレス＝2026/06/21】女優の三倉茉奈が6月20日、自身のInstagramを更新。ベランダ菜園を公開した。【写真】40歳双子女優「発想が可愛らしい」5歳娘と試行錯誤中のベランダ菜園◆三倉茉奈、ベランダ菜園公開三倉は「食べたスイカの種を植えてみたい！と娘が言うので、植えてみたら… 芽が出てきました！すくすく伸びてる！思ってたよりたくさん芽が出てきた！どうなるかなーー。実ができるのかな笑 どきどき」と記し、植木