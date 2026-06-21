元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのオフショットを披露した。「念願のBHCチキン食べた」希空さんは、「韓国で爆買い」といい、白の肩出しトップスとデニムのコーデで買い物を楽しむ様子やサングラス姿などを投稿した。「念願のBHCチキン食べた、、」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真で